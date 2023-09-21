В Брянской области введен режим ЧС после обстрела села украинским танком

Территорию Чаусовского села Погарского района Брянской области обстрелял украинский танк, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в результате в Брянской области был введен режим ЧС. Из-за атаки танка пострадало имущество физических и юридических лиц.

Уточняется, что это стандартная практика. После введения специального режима собственники, чье имущество было повреждено, обращаются с заявлениями, после чего будут составлены сметы и проведены экспертизы.

Чаусовское сельское поселение расположено в Погарском районе Брянской области. Он находится на границе с Черниговской областью Украины и периодически оказывается под обстрелами.