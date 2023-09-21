news_header_top_970_100
Руc Тат
Происшествия 21 сентября 2023 12:35

В Брянской области введен режим ЧС после обстрела села украинским танком

Скопировать ссылку

Территорию Чаусовского села Погарского района Брянской области обстрелял украинский танк, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в результате в Брянской области был введен режим ЧС. Из-за атаки танка пострадало имущество физических и юридических лиц.

Уточняется, что это стандартная практика. После введения специального режима собственники, чье имущество было повреждено, обращаются с заявлениями, после чего будут составлены сметы и проведены экспертизы.

#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2