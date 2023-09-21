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В Брянской области введен режим ЧС после обстрела села украинским танком
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Территорию Чаусовского села Погарского района Брянской области обстрелял украинский танк, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в результате в Брянской области был введен режим ЧС. Из-за атаки танка пострадало имущество физических и юридических лиц.
Уточняется, что это стандартная практика. После введения специального режима собственники, чье имущество было повреждено, обращаются с заявлениями, после чего будут составлены сметы и проведены экспертизы.
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