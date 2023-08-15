Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Брянской области военные предотвратили попытку украинских диверсантов проникнуть в РФ
Вооруженные силы РФ совместно с ПУ ФСБ РФ по Брянской области предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ на территорию России. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Попытка проникновения в РФ диверсантов была предотвращена в районе села Курковичи, находящегося в Стародубском муниципальном округе.
Губернатор отметил, что пострадал работник сельхозпредприятия. Он госпитализирован и получает необходимую помощь.
Кроме того, в результате обстрела со стороны ВСУ погибло животное с местного сельхозпредприятия, есть частичные повреждения производственных помещений и одного автомобиля.
Хотите узнать больше о контрактной службе, жмите сюда. https://heroes-tatarstan.ru На официальном сайте набора на контрактную службу размещена информация о положенных военнослужащим выплатах, льготах и гарантиях. Телефон контакт-центра горячей линии по вопросам контрактной службы – 117.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа