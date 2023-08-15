В Брянской области военные предотвратили попытку украинских диверсантов проникнуть в РФ

Вооруженные силы РФ совместно с ПУ ФСБ РФ по Брянской области предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ на территорию России. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Попытка проникновения в РФ диверсантов была предотвращена в районе села Курковичи, находящегося в Стародубском муниципальном округе.

Губернатор отметил, что пострадал работник сельхозпредприятия. Он госпитализирован и получает необходимую помощь.

Кроме того, в результате обстрела со стороны ВСУ погибло животное с местного сельхозпредприятия, есть частичные повреждения производственных помещений и одного автомобиля.

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