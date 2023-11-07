В Брянской области уничтожен украинский БПЛА

Сегодня в районе 17 часов по московскому времени ПВО уничтожили украинский БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотник самолетного типа был ликвидирован дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области.

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