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Руc Тат
СВО 7 ноября 2023 19:06

В Брянской области уничтожен украинский БПЛА

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Сегодня в районе 17 часов по московскому времени ПВО уничтожили украинский БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотник самолетного типа был ликвидирован дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области.

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#беспилотник #спецоперация на Украине
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