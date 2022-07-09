В Брянской области сработало неизвестное взрывное устройство на железной дороге

В Унечском районе Брянской области на перегоне Робчик-Песчанка сегодня на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем телеграмм-канале.

«В результате инцидента в составе повреждены стекла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет», – написал Богомаз.

На месте работают специализированные оперативные службы.

Накануне в регионе до 23 июля продлили «желтый» (повышенный) уровень террористической угрозы из-за возможных провокаций со стороны ВСУ. Сегодня «желтый» уровень опасности продлили также в Курской области.