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В Брянской области силами ПВО были сбиты две ракеты
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Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о двух сбитых системами ПВО украинских ракетах. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
«Сегодня силами ПВО Вооруженных сил России были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Пострадавших нет» — указано в сообщении.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы.
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