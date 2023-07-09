В Брянской области силами ПВО были сбиты две ракеты

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о двух сбитых системами ПВО украинских ракетах. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

«Сегодня силами ПВО Вооруженных сил России были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Пострадавших нет» — указано в сообщении.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы.