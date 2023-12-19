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В Брянской области сбили украинский беспилотник
Российские ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.
«Около 9.20 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа», – указано в сообщении.
Накануне вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщал об ообстрелах в селе Сопычи Погарского района. В результате обстрела частично повреждено одно домовладение, хозяйственная постройка и автомобиль.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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