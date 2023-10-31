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В Брянской области сбили очередной украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Около 16.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», – указано в сообщении.
Ранее губернатор региона Александр Богомаз отмечал, что ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. В результате обстрела, по предварительной информации, частично повреждены несколько гаражей. Никто не пострадал.
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