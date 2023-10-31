В Брянской области сбили очередной украинский беспилотник

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Около 16.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», – указано в сообщении.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз отмечал, что ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. В результате обстрела, по предварительной информации, частично повреждены несколько гаражей. Никто не пострадал.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.