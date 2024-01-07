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СВО 7 января 2024 14:15

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

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Сегодня в районе 13 часов вечера была пресечена очередная попытка ВСУ совершить теракт в России, сообщает Минобороны РФ.

Беспилотник самолетного типа ПВО уничтожила над территорией Брянской области.

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#спецоперация на Украине
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