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СВО 21 декабря 2023 09:09

В Брянской области ПВО сбила украинский беспилотник

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Российская система противовоздушной обороны сбила украинский летательный аппарат самолетного типа в Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

БПЛА был ликвидирован в небе над Суражским районом. Пострадавших и разрушений нет.

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#спецоперация на Украине
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