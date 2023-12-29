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СВО 29 декабря 2023 21:06

В Брянской области ПВО перехватили украинский беспилотник

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На территории Брянской облатси был перехвачен украинский беспилотник самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

Ликвидировать БПЛА удалось силами дежурных средств противовоздушной обороны.

#спецоперация на Украине
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