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В Брянской области ПВО перехватили украинский беспилотник
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На территории Брянской облатси был перехвачен украинский беспилотник самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.
Ликвидировать БПЛА удалось силами дежурных средств противовоздушной обороны.
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