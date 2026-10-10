В Брянской области приостановили движение поездов из-за удара по ж/д мосту
Во время ночной атаки ВСУ в Брянской области был поврежден железнодорожный мост, рассказал губернатор региона Егор Ковальчук. Позднее Московская железная дорога сообщила о приостановке движения поездов в районе удара. Об этом пишет ТАСС.
«Ночью враг снова ударил по железной дороге. Дронами самолетного типа атакован железнодорожный мост в Выгоничском районе. Повреждено железнодорожное полотно», – написал Ковальчук в МАКС.
По его словам, пострадавших нет.
«В результате атаки БПЛА в ночь с 9 на 10 октября в Брянской области движение поездов на перегоне Полужье – Выгоничи временно приостановлено. На месте проводятся восстановительные мероприятия», – рассказали в Московской железной дороге.