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Происшествия 10 октября 2026 13:57

В Брянской области приостановили движение поездов из-за удара по ж/д мосту

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Во время ночной атаки ВСУ в Брянской области был поврежден железнодорожный мост, рассказал губернатор региона Егор Ковальчук. Позднее Московская железная дорога сообщила о приостановке движения поездов в районе удара. Об этом пишет ТАСС.

«Ночью враг снова ударил по железной дороге. Дронами самолетного типа атакован железнодорожный мост в Выгоничском районе. Повреждено железнодорожное полотно», – написал Ковальчук в МАКС.

По его словам, пострадавших нет.

«В результате атаки БПЛА в ночь с 9 на 10 октября в Брянской области движение поездов на перегоне Полужье – Выгоничи временно приостановлено. На месте проводятся восстановительные мероприятия», – рассказали в Московской железной дороге.

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