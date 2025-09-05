news_header_top
Происшествия 5 сентября 2025 10:57

В Брянской области из-за атаки украинских беспилотников повреждены 20 автомобилей

Украинские беспилотники атаковали поселок городского типа Белая Березка в Брянской области.

Как сообщает ТАСС, в результате атаки повреждены остекление и фасады двух многоквартирных домов, а также 20 автомобилей.

Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале, пострадавших в результате атаки нет.

После окончания работы оперативных служб комиссия по оценке ущерба проведет обследование поврежденного имущества.

#атака БПЛА
