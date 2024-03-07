В Брянской и Белгородской областях сбили два беспилотника

Российские системы ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

В районе двух часов дня в Брянской области был ликвидирован БПЛА самолетного типа. Через 15 минут похожий беспилотник сбили в Белгородской области.