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В Брянской и Белгородской областях сбили два беспилотника
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Российские системы ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
В районе двух часов дня в Брянской области был ликвидирован БПЛА самолетного типа. Через 15 минут похожий беспилотник сбили в Белгородской области.
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