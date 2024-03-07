news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 7 марта 2024 14:39

В Брянской и Белгородской областях сбили два беспилотника

Скопировать ссылку

Российские системы ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

В районе двух часов дня в Брянской области был ликвидирован БПЛА самолетного типа. Через 15 минут похожий беспилотник сбили в Белгородской области.

#беспилотник
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100