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В Брянске за шпионаж арестовали гражданина Украины
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Суд в Брянске арестовал гражданина Украины по обвинению в шпионаже за сбор сведений, составляющих гостайну, сообщает ТАСС.
«По версии следствия, украинец прибыл в Клинцы Брянской области, где собрал и передал связному сведения, составляющие гостайну. Далее их планировалось передать в Службу безопасности Украины», – указано в сообщении.
Обвиняемого заключили под стражу на два месяца до 12 августа 2023 года
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