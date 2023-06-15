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Происшествия 15 июня 2023 17:44

В Брянске за шпионаж арестовали гражданина Украины

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Суд в Брянске арестовал гражданина Украины по обвинению в шпионаже за сбор сведений, составляющих гостайну, сообщает ТАСС.

«По версии следствия, украинец прибыл в Клинцы Брянской области, где собрал и передал связному сведения, составляющие гостайну. Далее их планировалось передать в Службу безопасности Украины», – указано в сообщении.

Обвиняемого заключили под стражу на два месяца до 12 августа 2023 года

#шпионаж
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