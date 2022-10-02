В британском Бирмингеме проходят акции против повышения стоимости жизни

Протесты против повышения стоимости жизни и климатических изменений проходят в городе Бирмингем в Великобритании в первый день конференции Консервативной партии, сообщает издание Birmingham World.

Недовольство протестующих в основном связано с ростом цен, с ухудшением жизни обычных граждан на фоне недавнего снижения налогов для самых богатых. Претензиям подвергается также неизбираемость тори (а наследование этих должностей в Парламенте).

Отмена планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий до 25% с прежних 19% привела к тому, что доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги Британии.

Ранее сообщалось, что более 167 тысяч жителей Соединенного королевства подписали петицию за проведение внеочередных всеобщих выборов на фоне кризиса в стране.