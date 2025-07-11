В Британии запретили использовать шланги для полива и советовали собирать дождевую воду

В Британии на фоне засухи жителям запретили пользоваться шлангами для полива сада, наполнения детского бассейна, уборки дорожек и мойки машины, пишет Sky News.

Нарушителей введенного запрета будут штрафовать на 1 тыс. фунтов стерлингов (около 105 тыс. рублей).

В материале отмечается, что в мае в Йоркшире и на северо-западе Англии официально объявили о засухе. Минувшая весна в тех краях стала самой засушливой за последние 132 года, а за февраль-июнь там выпало всего 15 см осадков. В связи с этим местная компания ввела ограничения с целью защиты источников водоснабжения.

По данным британского Агентства по охране окружающей среды (АОС), жители Британии рискуют столкнуться с острым дефицитом питьевой воды в объеме 5 млрд литров в день.

Европейцам уже рекомендовали меньше по времени принимать душ, выключать воду, когда они чистят зубы, полностью загружать стиральные и посудомоечные машины, а также собирать дождевую воду и поливать ею сад.

В Британии, помимо вышеперечисленного, призвали жителей мыть машину из ведра и держать в холодильнике емкость с водой, чтобы «не открывать лишний раз кран и не ждать, пока вода станет холодной».