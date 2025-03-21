В Британии умер советский перебежчик Олег Гордиевский

В Великобритании на 87-м году жизни скончался советский перебежчик Олег Гордиевский – бывший полковник Первого главного управления КГБ СССР, заочно приговоренный в Советском Союзе к расстрелу за государственную измену. Об этом сообщает «Би-би-си».

Двойной агент умер в своем доме в британском графстве Суррей. О причинах его смерти ничего не сообщается.

Олег Гордиевский родился 10 октября 1938 года в семье сотрудника НКВД. После окончания МГИМО в 1962 году поступил на службу в Комитет государственной безопасности. Работал в отделе Первого главного управления КГБ, отвечавшем за Великобританию и скандинавские страны.

При этом в течение 11 лет, с 1974 по 1985 год, Гордиевский сотрудничал с британской разведкой MI6 под псевдонимом Ovation. В 1985-м стал и. о. резидента в Лондоне, но на основе информации, полученной от сотрудника ЦРУ Олдрича Эймса, руководство заподозрило его в измене и отозвало в Москву.

Несмотря на это, летом 1985 года британские спецслужбы сумели вывезти Гордиевского из СССР. В Соединенном Королевстве он продолжил консультировать западные разведки. На Родине его заочно приговорили к расстрелу.

По оценке историка Кристофера Эндрю, Олег Гордиевский был «самым крупным агентом британской разведки в рядах советских спецслужб после Олега Пеньковского».