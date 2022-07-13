В Британии сразу восемь кандидатов поборются за пост Бориса Джонсона

В Великобритании завершилась регистрация кандидатов на пост Премьер-министра. Ожидается, что в первом этапе за нее будут бороться сразу восемь претендентов, получивших не менее 20 голосов от членов фракции консерваторов, сообщает РИА Новости.

Первоначально желание баллотироваться выразили 11 человек, однако глава Минтранса Грант Шаппс, экс-глава Минздрава Саджид Джавид и экс-зампред Консервативной партии Рехман Чишти позже объявили о выходе из гонки.

Теперь в список претендентов входят экс-глава Минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, глава Минфина Надим Захави, экс-глава МИД Джереми Хант, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

Ожидается, что голосование стартует 13 июля. Для прохождения в следующий этап кандидату понадобится набрать не менее 30 голосов представителей фракции консерваторов. Последующие туры будут проходить до того момента, пока список не сократится до двух претендентов. Затем определять победителя будут все члены партии. Голосование пройдет по почте.

Напомним, что экс-Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил об уходе с должности 7 июля. Пока новый глава Кабмина и Консервативной партии не будет избран, Джонсон будет исполнять обязанности Премьера.