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Ру Тат
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Политика
1 августа 2022  08:46

В Британии Шольцу и Макрону предрекли конфликт с Брюсселем из-за разговоров с Путиным

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В ближайшее время канцлер Германии Олаф Шольц и французский лидер Эммануэль Макрон могут поссориться с Брюсселем из-за того, что они ищут новой возможности наладить диалог с президентом России Владимиром Путиным, пишет британское СМИ Strategic culture.

Основные разногласия у мировых лидеров могут возникнуть с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая не смогла наладить взаимодействие с Москвой, считает автор материала.

Германия при этом уже начала подавать сигналы о желании изменить отношение к России, уверен обозреватель. Так, недавно выяснилось, что Берлин задержал пакет помощи Украине на 9 млрд евро.

«Вдобавок немцы не смогли передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания. Это не просто "трещины", а реальные сигналы», — говорится в публикации.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля, когда о ее начале объявил Владимир Путин. В ответ страны Запада, осудившие действия РФ, стали ужесточать антироссийские санкции и активно оказывать военную и финансовую поддержку Киеву.

#Эммануэль Макрон #Владимир Путин #Олаф Шольц #спецоперация на Украине
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