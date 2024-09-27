В Британии скончалась сыгравшая профессора Макгонагалл актриса

Фото: © кинокомпания «Каро Премьер» / РИА Новости

В Великобритании сегодня на 90-м году жизни умерла актриса Мэгги Смит, известная публике в том числе по роли профессора Минервы Макгонагалл в экранизациях книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на семью артистки.

Семья рассказала, что актриса скончалась утром 27 сентября в больнице. «Она была чрезвычайно закрытым человеком и последние мгновения своей жизни провела с друзьями и с семьей. У нее остались два сына и пять внуков, которые опустошены потерей своей необыкновенной матери и бабушки», — сказано в заявлении семьи Смит.

Маргарет Натали (Мэгги) Смит родилась 28 декабря 1934 года. Первую профессиональную роль в театре сыграла в 1952 году — ею стала Виола из «Двенадцатой ночи» Шекспира. Вскоре после этого начала сниматься в кино.

Актриса шесть раз выдвигалась на «Оскар» и дважды получала его: в 1970 году за роль в «Расцвете мисс Джин Броди» Рональда Нима, а в 1979-м — за «Калифорнийский отель» Герберта Росса.

Кроме того, Смит семь раз становилась лауреатом премии BAFTA, трижды — обладательницей премии «Золотой глобус», четырежды — лауреатом «Эмми», пять раз — обладательнице премии Гильдии киноактеров США, по одному разу — лауреатом премии «Тони» и почетной премии Лоуренса Оливье. Она дама-командор ордена Британской империи (1990) и кавалер ордена Кавалеров почета (2014).