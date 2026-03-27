Происшествия 27 марта 2026 15:46

В Британии россиянин получил 4 года тюрьмы за избиение девушки из ревности к сыну Трампа

В Британии россиянина Матвея Румянцева приговорили к 4 годам тюрьмы за избиение девушки из ревности к сыну президента США Бэррону Трампу. Об этом пишет ТАСС.

По версии обвинения, Бэррон Трамп познакомился с девушкой в соцсетях и дружил с ней. 18 января 2025 года во время видеозвонка он стал свидетелем избиения девушки со стороны ее парня Румянцева и сообщил об этом в полицию. Как рассказала сама потерпевшая, звонок Трампа-младшего «спас ей жизнь».

Позднее девушка обвинила своего молодого человека в двух случаях изнасилования, один из которых, по ее словам, случился за несколько часов до избиения, свидетелем которого был Трамп-младший.

На заседании суда мужчина признался, что испытывал ревность из-за общения своей возлюбленной с Бэрроном Трампом. Тем не менее, по обоим случаям изнасилования Румянцева оправдали.

Президент Ирана на русском поблагодарил власти и народ России за поддержку

В Татарстане предложили ограничить число домашних животных в квартирах

