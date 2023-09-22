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В Британии признались в поставках техники с ядовитым веществом на Украину
Минобороны Великобритании заявило, что на Украину могла попасть военная техника с ядовитым асбестом в корпусах. Об этом стало известно Daily Express.
Вещество при попадании в легкие может провоцировать смертельные болезни, среди которых рак.
«Более двух тысячи единиц британского вооружения могут содержать потенциально смертельно опасные материалы из асбеста в своих корпусах», — признались в оборонном ведомстве Соединенного Королевства.
Асбест может содержаться, к примеру, в боевых машинах пехоты Warrior, танках Challenger 2, а также бронетранспортерах Bulldog.
Напомним, что контрнаступление ВСУ продолжается с 4 июня, однако, как не раз отмечал Президент России Владимир Путин, Киеву так и не удалось добиться успехов ни на одном из направлений.
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