Минобороны Великобритании заявило, что на Украину могла попасть военная техника с ядовитым асбестом в корпусах. Об этом стало известно Daily Express.

Вещество при попадании в легкие может провоцировать смертельные болезни, среди которых рак.

«Более двух тысячи единиц британского вооружения могут содержать потенциально смертельно опасные материалы из асбеста в своих корпусах», — признались в оборонном ведомстве Соединенного Королевства.

Асбест может содержаться, к примеру, в боевых машинах пехоты Warrior, танках Challenger 2, а также бронетранспортерах Bulldog.

Напомним, что контрнаступление ВСУ продолжается с 4 июня, однако, как не раз отмечал Президент России Владимир Путин, Киеву так и не удалось добиться успехов ни на одном из направлений.