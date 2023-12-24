В Британии пригрозили «невероятно жесткими последствиями» Европе при победе РФ на Украине

Если Россия одержит победу на Украине, всему миру грозят серьезные последствия. Об этом в интервью газете The Sunday Times заявил глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс.

По его мнению, чтобы избежать «угрозы», нужно нарастить расходы на оборону и противостояние Москве.

«Если мы позволим Президенту России Владимиру Путину выиграть эту войну путем затягивания и он каким-то образом выиграет ее, истощив всех остальных, тогда мы пострадаем от последствий. И эти последствия будут невероятно жесткими для Европы, для Великобритании, для мира», — уверен министр.

По его словам, необходимо заплатить «почти любую» цену, чтобы не допустить этого. В издании, оценивая высказывания Шэппса, назвали их призывом к оружию.

Кроме того, британский министр осудил западные страны, в том числе из «Группы семи», которые тратят на оборону не более 2% своего ВВП. Свой выпад он подкрепил заявлением, что Лондон выделит на эти цели 2,5% своего ВВП «как только сможет», хотя, возможно, стоило бы увеличить этот объем «до 3% и больше».

В заключение Шэппс подчеркнул, что поддержка Украины — это не благотворительность, а вклад в безопасность самой Великобритании.