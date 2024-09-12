В БРИКС заинтересованы в сотрудничестве со странами Глобального Юга

Страны БРИКС заинтересованы в диалоге с государствами Глобального Юга, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы, подготовленные к встрече высоких представителей стран, курирующих вопросы безопасности.

В материале отмечается, что все больше стран Азии, Африки и Латинской Америки преследуют и стараются вести национально ориентированную политику, опираясь на независимость и самостоятельность, суверенитет государства и самобытность культуры. Сотрудничество эти страны выстраивают, исходя из своих прагматических интересов, вопреки тому давлению, которое на них оказывается.

Причем встреча представителей стран в Питере играет большую роль в связи с усилением конфронтации и непредсказуемости в мировых делах, ухудшения ситуации в мировой экономике и финансах, а также других препятствий для устойчивого развития.

В документе подчеркнули, что БРИКС – это не альянс против Запада, он всего лишь стремится найти баланс интересов, а не соревноваться с другими государствами.

Напомним, встреча высоких представителей государств БРИКС по вопросам безопасности проходит в «Культурной столице России». Она стартовала 10 сентября, и сегодня, 12-го числа, ее заключительный день.