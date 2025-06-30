В Бресте на «Гавриловской вахте» почтили память Героя Советского Союза Петра Гаврилова

Фото: пресс-служба РОО «Русское общество»

На Гарнизонном кладбище в Бресте прошла «Гавриловская вахта», приуроченная к 125-летию Героя Советского Союза Петра Гаврилова. Памятное мероприятие проводится уже третий год подряд по инициативе Брестского отделения РОО «Русское общество».

В юбилейную дату к могиле легендарного защитника Брестской крепости пришли представители ветеранских и общественных организаций, участники «Русского общества», сотрудники Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», представители образовательных учреждений, а также делегация областного молодежного Патриотического центра.

Среди почетных гостей были торгово-экономический представитель Республики Татарстан в Белоруссии Ильхам Кашапов и вице-консул Генерального консульства РФ в Бресте Роман Титов. На событии работало два телеканала – Первый информационный канал Беларуси и Телерадиокомпании Брест. Вела церемонию руководитель брестского отделения «Русского общества» Светлана Смирнова.

Фото: пресс-служба РОО «Русское общество»

На акции «Гавриловская вахта» также присутствовали: председатель Брестского отделения Белорусского Союза Офицеров Виктор Демчук, почетный гражданин города Бреста, председатель Брестского горисполкома в 1994-1996 годах, инициатор установления мемориальной доски П. М. Гаврилова на улице Гаврилова в Бресте Алексей Овечкин, директор Брестского молодежного Патриотического центра Виктор Радомский, главный редактор областной газеты «Заря» Игорь Гетман, координатор ветеранского движения «Русского общества» Владимир Мазалов, руководитель Брестского отделения Института социальной памяти (Москва) Виктор Шубин.

Участие в телемосте приняли Пестречинский краеведческий музей, Пестречинский штаб юнармии, Гимназия 25 г. Краснодара им. П. М. Гаврилова, Средняя школа N 23 г. Бреста им. П. М. Гаврилова, Институт социальной памяти (г. Москва).