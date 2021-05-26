В Бразилии выявили разновидность коронавируса неизвестного происхождения

Ученые университета Сан Паулу выявили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2, сообщает РИА Новости со ссылкой на Globo.

«Вариант P4 имеет неизвестное происхождение. Впервые его обнаружили в образце из Мокока, муниципалитета в Сан-Паулу, после чего он получил широкое распространение в Порту-Феррейре. Определить, является ли он более заразным или опасным, чем обычный вирус, пока невозможно», — говорится в сообщении издания.

По словам на вице-президента Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниора, признать сейчас наличие нового варианта в стране важно, так как он быстро распространяется в регионе и уже обнаружен в 9 муниципалитетах Сан-Паулу.

Данные бразильского университета передали в GISAID — международную инициативу свободного доступа к информации о геномах гриппа и коронавируса, где ему присвоили имя P4.