В Бразилии умер последний представитель неконтактного племени — Человек из дыры

В Бразилии скончался последний представитель неконтактного индейского племени, известный как Человек из дыры. Он умер через 26 лет жизни в полной изоляции в джунглях, сообщает Национальный фонд индейцев (FUNAI).

Тело умершего нашли в гамаке неподалеку от его хижины, находящейся на земле племени танару в штате Рондония. На месте не было обнаружено никаких признаков насильственной смерти.

Все племя Человека из дыры оказалось истреблено за период с 1970-х по начало 1990-х годов в ходе столкновений с местными фермерами и лесозаготовщиками, а также с представителями других коренных племен.

Первые сообщения об одиноко живущем в джунглях бассейна Амазонки последнем представителе неконтактного племени появились в 1996 году. Свое прозвище он получил за привычку копать глубокие ямы, которые выполняли как защитные, так и охотничьи функции.

В 2007 году бразильский Национальный фонд индейцев признал лес площадью 8 тыс. гектаров, где жил отшельник, особой территорией с ограничением доступа и запретом на любое строительство. Несмотря на это, в 2009-м на Человека из дыры было совершено вооруженное нападение.

Индеец знал, что за ним периодически наблюдают, однако избегал всяких контактов. Впрочем, представители фонда оставляли ему семена растений и инструменты, а он особыми сигналами помогал наблюдателям избегать расставленных им самим ловушек.