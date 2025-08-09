В Бразилии предложили российским поставщикам удобрений инвестировать в инфраструктуру

Российские компании-поставщики удобрений, работающие на бразильском рынке, могли бы укрепить свои позиции за счет инвестиций в необходимую инфраструктуру. Об этом заявил глава московского представительства Бразильского агентства по поощрению экспорта и инвестиций Алмир Рибейру Америку, его слова приводит РИА Новости.

В нынешних геополитических условиях наибольшие возможности открываются для тех фирм, которые уже интегрированы в бразильскую экономику, в частности для крупных поставщиков удобрений.

Чиновник отметил, что такие компании могут усилить свое присутствие в Бразилии, инвестируя в портовую инфраструктуру, логистику и транспортировку продукции. Чиновник также сообщил, что некоторые российские предприятия уже находятся на продвинутой стадии реализации проектов по производству удобрений на территории страны.

По мнению Америку, такой подход выгоден обеим сторонам, учитывая перспективное будущее бразильского сельского хозяйства как одного из гарантов глобальной продовольственной безопасности. Он подчеркнул, что Россия могла бы сыграть еще более значимую роль в этой сфере.