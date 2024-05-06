В Братском районе Иркутской области ввели режим ЧС из-за пожаров

Братский район Иркутской области столкнулся с серьезной угрозой пожаров, в связи с чем был введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает РИА Новости.

В пяти садоводческих товариществах городов Братска и Вихоревки вспыхнули крупные возгорания. На данный момент на месте происшествия задействованы 17 единиц спецтехники и 22 сотрудника экстренных служб, ведущие борьбу с огненной стихией.

По прогнозам регионального главка МЧС, в ближайшие дни, с 7 по 8 мая, в Иркутской области ожидается высокая и чрезвычайно высокая пожароопасность лесов, усугубляемая сильными ветрами с порывами до 20-25 м/с в центральных и южных районах.

Власти Братска стремятся не допустить распространения пожара на жилые кварталы. Мэр города Сергей Серебренников в своем Telegram-канале сообщил, что в настоящее время активны три очага возгорания в Правобережном районе, однако угрозы перехода огня на жилые дома пока нет. Ситуация находится под пристальным контролем, и принимаются все необходимые меры для ликвидации пожаров.