В Братске задержан владелец кафе, в котором 62 человека отравились шаурмой

В Братске задержали владельца кафе быстрого питания, в котором отравились люди, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, следователи допрашивают предпринимателя, пострадавших и персонал заведения.

В Братске шаурмой отравились десять человек, в том числе пятеро детей. Позже к медикам обратились еще несколько десятков человек, и сейчас их число достигло 62.

Из них 29 пациентам потребовалась госпитализация.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, а специалисты Роспотребнадзора провели в кафе проверку и выявили нарушения технологического процесса приготовления блюд, условий хранения продуктов и личной гигиены сотрудников.