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В Братске задержан владелец кафе, в котором 62 человека отравились шаурмой
В Братске задержали владельца кафе быстрого питания, в котором отравились люди, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, следователи допрашивают предпринимателя, пострадавших и персонал заведения.
В Братске шаурмой отравились десять человек, в том числе пятеро детей. Позже к медикам обратились еще несколько десятков человек, и сейчас их число достигло 62.
Из них 29 пациентам потребовалась госпитализация.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, а специалисты Роспотребнадзора провели в кафе проверку и выявили нарушения технологического процесса приготовления блюд, условий хранения продуктов и личной гигиены сотрудников.
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