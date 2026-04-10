В Братиславе открылась организованная Елабужским музеем-заповедником выставка

Фото предоставлено Европейским фондом славянской письменности и культуры в Братиславе (Словакия)

Елабужский государственный музей-заповедник открыл в столице Словакии Братиславе выставку «Маленькие города в большой войне». Она организована в галерее Aircraft при поддержке Европейского фонда славянской письменности и культуры (ЕФСПиК), сообщает пресс-служба музея-заповедика.

Основу выставки составили произведения из собрания Елабужского государственного музея-заповедника, давно сотрудничающего с фондом. Речь идет о работах из постоянных экспозиций «Моя любимая провинция» и «Искусство на войне – война в искусстве». Выставка приурочена ко Дню космонавтики, Неделе космонавтики и Дню Победы.

На церемонии открытия выставки выступил президент ЕФСПиК профессор Игорь Бондаренко. Он рассказал о выставочной деятельности возглавляемого им фонда.

Центральная идея выставки – показать, как «сквозь призму жизни небольшого провинциального города можно осмыслить трагедию и подвиг целой эпохи». Главным героем экспозиции становится Елабуга: старинный купеческий город во время войны стал местом размещения эвакуированных, госпиталей и лагерей для военнопленных.

Всего объединенная экспозиция включает более 110 произведений живописи и графики (акварель, карандаш, линогравюра) 98 художников. Это копии графических и живописных работ, посвященных Великой Отечественной войне. Кроме того, присутствуют тут и пейзажи старинной Елабуги, позволяющие посетителям представить образ русской провинции.

Часть выставки включает рисунки из фондов ЕГМЗ, созданные непосредственно в годы Второй мировой войны. Среди экспонатов есть и копия рисунка «Сталинградская мадонна», созданного в декабре 1942 года немецким военным врачом Куртом Ройбером, который позже оказался в лагере для военнопленных под Елабугой, где и скончался в январе 1944-го. Также на выставке представлены рисунки японского военнопленного Кацуямы Сюньичи, который запечатлел тяжелый путь до лагеря (поезд с теплушками до станции Кизнер и переход до Елабуги), землянки в Большом бору, перевозку торфа и бревен.

Особое внимание в рамках церемонии открытия было уделено образовательной программе. Арт-директор фонда Юлия Красуля и вице-президент фонда Наталья Ядрышникова провели экскурсию для изучающих русский язык учащихся Частной славянской гимназии и гимназии имени Ивана Хорвата в Братиславе. Школьники составили представление о Елабуге с ее историей, архитектурой и природой, а также о связанных с ней выдающихся деятелях.

«Проведение подобных мероприятий способствует укреплению культурных связей, расширяет образовательные горизонты молодежи и помогает сохранять историческую память через язык искусства. Особенно актуально это звучит в наши непростые времена», – заявили в Елабужском музее-заповеднике.