В Босфоре нашли тело, родственников пловца Николая Свечникова вызвали на опознание

Родственников пропавшего в августе российского пловца Николая Свечникова вызвали для опознания после обнаружения в проливе Босфор тела неизвестного мужчины в плавательном костюме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на родственницу пловца Алену Караман.

По словам Караман, активные поиски пловца в Босфоре были остановлены ещё в 2025 году, однако расследование его исчезновения не закрыто. Так, семья обращалась за содействием в диппредставительство России в Афинах, поскольку в турецкой береговой охране родным пояснили, что если тело будет обнаружено в греческих водах, то информация от властей Греции может не поступить.

Напомним, что 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал в межконтинентальном заплыве через Босфор 24 августа, но до финиша не добрался. Его отсутствие обнаружили только через несколько часов. Мать спортсмена ранее пообещала вознаграждение в 500 тысяч лир за любые новые сведения о сыне, а как сообщил адвокат семьи, родные требуют от прокуратуры Стамбула возбудить уголовное дело на организаторов заплыва.