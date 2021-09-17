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Ру Тат
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17 сентября 2021  08:14
Полина Шевчук

В Боровецком лесу под Челнами нашли заблудившихся пожилых супругов-грибников

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В Боровецком лесу под Челнами нашли заблудившихся пожилых супругов-грибников

Накануне в 18.15 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в Тукаевском районе республики в Боровецком лесу заблудилась семейная пара. Они собирали грибы и не могли найти путь к дороге. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: ©  пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На поиски грибников отправились спасатели и полиция. В 20.15 в полутора км от дороги были найдены 71-летний мужчина и его 65-летняя жена. Супругов вывели к автомобилю. Медпомощь им не понадобилась.

 

#МЧС РТ #заблудились в лесу #поиск людей
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