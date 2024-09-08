В Большом Кукморе избиратели приехали на выборы верхом на лошадях — видео

Появление всадников вызвало массу положительных эмоций у пришедших на избирательный участок №1624 в селе Большой Кукмор Кукморского района РТ. Мать главы Большекукморского сельского поселения Ришата Ханафиева, 62-летняя Гульфия ханум, и руководитель ансамбля гармонистов «Баламишкин» — 63-летний Ильгиз Зарипов решили прибыть на голосование именно таким способом.

«На машине приехать может каждый, а мы решили приехать верхом на лошадях», — пояснил руководитель ансамбля.

Всего на избирательном участке зарегистрировано 1100 избирателей. К одиннадцати часам дня свои голоса отдали около 200 граждан.

Первым приехал проголосовать уроженец деревни Байлянгар Раушат Саляхов, ныне проживающий на улице Спортивная села Большой Кукмор. Ему вручили памятный подарок.

«Выборы проходят под девизом „Голосуем всей семьей“. Действительно, много голосующих всей семьей. Также ожидается, что десять избирателей проголосуют впервые. Мы также подготовили для них памятные подарки», — рассказала председатель избирательного участка Рузия Ханафина.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.