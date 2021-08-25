В большинстве районов Татарстана ограничили посещение лесов

В связи с высоким классом пожарной опасности власти Татарстана ограничили пребывание граждан в лесах и въезд на их территорию на автомобилях. Соответствующее постановление Кабмина республики сегодня подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Ограничения введены на всей территории лесного фонда в границах Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Ислейтарского, Кайбицкого, Калейкинского, Камского, Лаишевского, Лениногорского, Лубянского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородного, Сабинского, Тетюшского, Черемшанского и Кзыл-Юлдузского лесничеств.

Министерству лесного хозяйства РТ предписано организовать работу по обеспечению пожарной безопасности в лесах, круглосуточное дежурство в лесничествах и усилить патрулирование в лесных массивах, а также создать временные посты в местах массового посещения лесов в выходные и праздничные дни и установить дополнительные шлагбаумы на въездах.

Ограничения будут действовать 21 день.

