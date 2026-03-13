В большинстве пунктов ЕГЭ в 2026 году будут применять системы подавления сотовой связи

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В большинстве пунктов проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году планируется использовать системы подавления сотовой связи. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, такая мера позволит бороться с использованием микронаушников и других миниатюрных устройств, которые сложно обнаружить при досмотре.

«Злоумышленники перестроились, начали выпускать такие очень маленькие мобильные устройства, связанные с наушниками, которые практически не имеют металла. Рамка никак не повлияет на это. Против этого существует один способ: это средства подавления связи», – сказал Музаев в беседе с ТАСС.

Он отметил, что регионы уже начали внедрять подобные технологии, а отечественные компании предлагают соответствующие решения. По словам главы ведомства, это помогает предотвратить использование запрещенных устройств и не отвлекать добросовестных участников экзамена.

«Это, наверное, самое эффективное средство, чтобы в первую очередь не отвлекать честно сдающих экзамен ребят», – добавил он.

Музаев пояснил, что при работе систем подавления связи устройства, которыми пользуются нарушители, фактически перестают функционировать. В дальнейшем такие технологии планируется внедрить во всех пунктах проведения ЕГЭ в России.