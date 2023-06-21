В большинстве компаний Казани не увольняют за несоблюдение дресс-кода

В столице Татарстана редко увольняют за несоблюдение дресс-кода, но большинство работников прислушивается к замечаниям руководителей по поводу их внешнего вида, а более трети — и к аналогичным репликам коллег. Это следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob с 5 по 16 июня.

При этом в Казани лишь 4% менеджеров по персоналу доводилось увольнять сотрудников за неподобающий внешний вид и манеру одеваться, тогда как у 89% нет подобного опыта.

Соответственно, только каждый третий работодатель делает замечания работникам по этому поводу — об этом заявили 32% опрошенных менеджеров. «С сотрудниками, не соблюдающими корпоративный стандарт (сфера услуг), ведется работа»; «Дресс-код включен в правила внутреннего трудового распорядка», — рассказали они.

Хотя бы раз делали замечания за неподобающий внешний вид на работе 11% опрошенных казанцев: 7% выслушивали их от начальства, а 4% — от коллег.

Специалисты сервиса отмечают, что мужчины вызывали подобные нарекания вдвое чаще женщин. Замечания руководителей учли 69% столкнувшихся с ними респондентов, а сослуживцев — 39%.