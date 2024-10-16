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В больницы Набережных Челнов поступили новые эндоскопические стойки
В поликлиники Набережных Челнов поступили новые эндоскопические стойки для проведения колоноскопии.
Пациенты челнинских поликлиник N°5 и N°9 уже начали проходить обследования на новых аппаратах, которые были переданы по нацпроекту «Здравоохранение».
Современная аппаратура повышает выявляемость заболеваний на ранней стадии, дает возможность получить снимки и видео с высоким разрешением и передать их в режиме реального времени лечащим врачам, в медицинскую карту.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».
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