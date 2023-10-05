В больницу попали пассажир и водитель иномарки после массового ДТП под Бавлами

В Бавлинском районе Татарстана произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы ДТП.

По их информации, случилось это сегодня вечером, в районе 18.30, неподалеку от поселка Исергапово.

Фото: © Очевидцы

На трассе Казань – Оренбург водилель Opel выехал на встречную полосу, по касательной столкнулся с «Ладой», а потом – лоб в лоб с Hyundai.

Фото: © Очевидцы

В итогде скорая увезла водителя и пассажира немецкой иномарки. По словам очевидцев, водитель Opel находился в нетрезвом состоянии.