В больницу Нижнекамска после пожара на НКНХ госпитализировали 22 человека

В местную центральную районную больницу после возгорания на «Нижнекамскнефтехиме» госпитализировано 22 человека, сообщил исполняющий обязанности заместителя главного врача по терапевтической части ГАУЗ «НЦРМБ» Дмитрий Чайко.

«На данный момент после происшествия было госпитализировано 22 человека. Поступившие пациенты имеют различную степень тяжести повреждений. К оказанию помощи были привлечены сотрудники РКБ, медицины катастроф, скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Пациентам были своевременно проведены все диагностические мероприятия и оказана помощь», – рассказал он.

В настоящий момент все пациенты находятся под наблюдением врачей.

Напомним, что по последней информации, при пожаре погибли 2 человека и 72 пострадали, 8 из них находятся в тяжелом состоянии.