В больничном городке Альметьевска появятся прогулочные зоны и ротонда

В Альметьевске стартовали строительные работы на территории больничного городка. Первый этап благоустройства проходит рядом с Детской городской больницей с перинатальным центром. Уже в 2026 году здесь появится новое пространство для отдыха и ожидания пациентов и посетителей.

В рамках проекта создадут «Сад детства» – специальную территорию для спокойного отдыха детей. В существующий больничный парк интегрируют прогулочные дорожки, высадят новые растения и установят современное игровое оборудование. При этом новая площадка не станет местом для шумных игр – ее концепция ориентирована на тихий и созидательный досуг.

Центром новой зоны станет павильон-ротонда, который будет использоваться как место ожидания для пациентов и их родственников. Все элементы благоустройства выполнят в единой концепции «белого» дизайн-кода, который в дальнейшем станет основой развития всего больничного городка.

Проект также предусматривает изменение организации движения на территории. Приоритет будет отдан экипажам скорой помощи и пешеходам. Для пациентов сделают более удобную навигацию и обеспечат быстрый доступ к медицинским корпусам. При этом парковочные места сохранятся, однако возле детской больницы пространство станет более пешеходным.

Больничный городок объединяет Детскую городскую больницу с перинатальным центром, Альметьевскую центральную районную больницу и Республиканский клинический онкологический диспансер имени М.З. Сигала. Медицинский комплекс обслуживает весь Альметьевский район с населением около 200 тысяч человек, а онкодиспансер принимает пациентов со всего юго-востока Татарстана.

Проект реализуется по Программе развития общественных пространств Татарстана. Несмотря на то, что ранее территория не победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, объект получил республиканское финансирование благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

В 2024–2025 годах на территории уже выполнили перенос сетей теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения в подземное исполнение. Следующие этапы благоустройства затронут территорию взрослого стационара, поликлиники и онкологического диспансера.

Главная задача проекта – создать единый оздоровительный кластер, где больничные корпуса, парк и общественные пространства будут объединены в комфортную рекреационную систему.