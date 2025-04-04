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Происшествия 4 апреля 2025 22:19

В больнице в Таиланде скончался российский рэпер Паша Техник

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Известный российский рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) умер в больнице Таиланда в возрасте 40 лет. Об этом сообщила бывшая жена артиста Карина Мельничук в своем Telegram-канале.

27 марта Паша Техник попал в реанимацию на Пхукете из-за отравления запрещенными веществами. В тот же день его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ЭКМО.

31 марта стало известно, что легкие рэпера поражены на 100% и к нему вылетел врач из Москвы.

Павел Ивлев родился 1 июля 1984 года. В 2001 году стал основателем хип-хоп группы Kunteynir.

#артисты
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