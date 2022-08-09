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Ру Тат
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Происшествия
9 августа 2022  13:13
Полина Шевчук

В больнице скончался еще один рабочий, отравившийся в канализации под Нижнекамском

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В больнице Нижнекамска скончался один из пострадавших рабочих, который отравился сероводородом в канализационном люке. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что утром в селе Каенлы в канализационный люк для очистки спустились трое рабочих. Они потеряли сознание. Им на помощь пришел местный житель, но и он упал вниз.

В результате два человека скончались на месте. Еще двоих доставили в ЦРБ Нижнекамска. Возбуждено уголовное дело.
 

#погиб рабочий #минздрав рт
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