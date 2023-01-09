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Культура
9 января 2023  18:00

В больнице рассказали о состоянии Никиты Михалкова, госпитализированного 5 января

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Председатель Союза кинематографистов, кинорежиссер Никита Михалков, которого несколько дней назад госпитализировали в больницу, остается в отделении реанимации. Об этом пишет РИА Новости.

«Пациент находится в отделении реанимации», — рассказали в медучреждении.

Напомним, в СМИ распространилась информация о том, что режиссер попал в больницу из-за коронавирусной пневмонии. Позже его пресс-служба подтвердила факт госпитализации, пояснив, что Михалков заболел гриппом.

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