В больнице рассказали о состоянии Никиты Михалкова, госпитализированного 5 января

Председатель Союза кинематографистов, кинорежиссер Никита Михалков, которого несколько дней назад госпитализировали в больницу, остается в отделении реанимации. Об этом пишет РИА Новости.

«Пациент находится в отделении реанимации», — рассказали в медучреждении.

Напомним, в СМИ распространилась информация о том, что режиссер попал в больницу из-за коронавирусной пневмонии. Позже его пресс-служба подтвердила факт госпитализации, пояснив, что Михалков заболел гриппом.