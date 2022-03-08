В больнице – профессионал, дома – мама и жена: как казанские женщины-медики успевают все?

Ночные дежурства, волнение за пациентов, работа на износ для медицинских работников повседневная рутина. Вот только часто женщины-медики совмещают это с материнством, бытом и уходом за собой. Корреспондент «Татар-информа» пообщался с казанскими женщинами – врачами и медсестрами, чтобы понять, как им удается успешно совмещать все эти роли.

«Кто будет заботиться о больных детях, если не мы»

Лилия Байрамова работает действительно с самыми маленькими пациентами, она трудится медицинской сестрой – анестезистом в отделении реанимации новорожденных Детской республиканской клинической больницы Татарстана.

Лилия Байрамова: «Чужих детей не бывает, поэтому я отдаюсь и на работе, и дома полностью одинаково» Фото из личного архива Лилии Байрамовой

А также она многодетная мама. Про себя женщина говорит, что у нее четверо мужчин в семье: трое сыновей и муж. Совмещать быт и работу бывает тяжело, но помогает позитив. К тому же ее защитники ее холят и лелеют.

«Мы работаем 24 часа – сутки. Поэтому два-три дня выходных – мои. Я стараюсь уделить время семье, себе. Справляемся, что делать. Чужих детей не бывает, поэтому я отдаюсь и на работе, и дома полностью одинаково», – рассказала Байрамова.

Забота о новорожденных малютках в реанимации и о своих сыновьях немного разная. Дети в больнице все же болеют, им нужно чуть больше сострадания во время лечения, причем часто поддержка нужна и родителям этих малышей.

«Мои дети дома здоровые. Но это моя работа – кто будет заботиться о больных детях, если не мы», – подчеркнула медсестра.

Материнский инстинкт безусловно помогает в работе с новорожденными, им специалисты отдают всю заботу и ласку. Ведь рядом с ними медицинские сестры 22 часа в сутки, родителей пускают лишь на два часа.

У Лилии четверо мужчин в семье: трое сыновей и муж. Совмещать быт и работу бывает тяжело, но помогает позитив. К тому же ее защитники ее холят и лелеют Фото из личного архива Лилии Байрамовой

«Мы родителям советуем: разговаривайте, трогайте, гладьте – они же все это понимают, как бы то ни было. Два часа ваши – наслаждайтесь своим ребенком, общайтесь. Мама – это мама, дети все это чувствуют, особенно новорожденные, 9 месяцев он был с мамой, а его потом забрали», – поделилась Лилия Талгатовна.

Свою работу медик очень любит, но дома она мама, жена и в первую очередь женщина.

«Себя любимую любить надо. Иначе мужчины мои меня любить не будут», – рассказала она.

Своими сыновьями женщина очень гордится, двое ее мальчиков уже взрослые, уже успели отслужить в армии. Мама считает, что в их достижениях есть и заслуга родителей.

Ну а милым дамам, которые посветили себя медицине, Лилия Байрамова пожелала здоровья, любви, спокойствия в семье и благополучия.

Внучка три раза в неделю обязательно гостит у бабушки-медика

Заместитель начальника Управления здравоохранения Казани Гульнара Хузиева не только жена и мама, но и счастливая бабушка.

Гульнара Хузиева: «Мы планируем режим жизни так, чтобы и нагрузка была равномерная, и на работе все успевать, и дома» Фото из личного архива Гульнары Хузиевой

«Мы привыкли планировать работу таким образом, чтобы семейные необходимые проблемы решать и рабочие. Мы планируем режим жизни так, чтобы и нагрузка была равномерная, и на работе все успевать, и дома», – поделилась своим секретом женщина.

По ее словам, с жизненным опытом приходит умение везде успевать и не падать от усталости.

С приходом коронавируса, безусловно, нагрузки на всех медиков повысились. Замначальника горздрава постоянно на телефоне.

«До 22.00, до 23.00 и в субботу, и в воскресенье приходилось на работе задерживаться. Очень тяжело было, по дому скучали. Но муж и родственники поддерживали. Когда ты больше времени находишься на работе, а дома меньше, очень болезненно воспринимали. Казалось, что меньше внимания уделяешь и уже смотришь на них, кажется, что обделяешь их в чем-то. Это да. Чувство вины такое было, но сейчас вроде полегче было, сейчас больше внимания семье уделяешь», – отметила собеседница агентства.

Гульнара Мухтаровна честно призналась, что некоторое преимущество в работе перед мужчинами все же чувствует. Это проявляется в большей организованности.

Внучка медика ходит во второй класс. Несмотря на ответственную должность, время на ребенка любящая бабушка всегда находит.

«Обязательно три раза в неделю внучку прошу проводить, на выходных. На каникулы стараюсь перемещать свой отпуск, чтобы дети привозили внучку. Она у меня занимается и хором, и танцами, и рисованием. Я стараюсь как-то вкладывать в нее со своей стороны. Она очень любит нас с дедушкой, мы очень любим вместе общаться. Конечно, не получается настолько часто, как хотелось бы в силу занятости, но стараемся по возможности уделять внимание», – рассказала Гульнара Мухтаровна.

Женщинам в день 8 Марта замначальника казанского Управления здравоохранения пожелала любить, холить и лелеять саму себя, а также быть любимыми и, конечно, крепкого здоровья. Чтобы было желание работать и отдыхать, чтобы были рядом добрые и надежные друзья и близкие.

«Женщины-медики – определенная каста»

Светлана Сафина заведует кардиологическим отделением Казанской клинической больницы №12. Совмещать работу и быт бывает трудно, но по-другому медики просто не умеют.

Светлана Сафина: «Это наша судьба, которую мы выбрали сами. Я думаю, что женщины-медики – это определенная каста женщин» Фото: gkb12.ru

«Это наша судьба, которую мы выбрали сами. Я думаю, что женщины-медики – это определенная каста женщин», – уверена собеседница агентства.

Сейчас милые дамы совмещают работу в стационаре, поликлиниках, Covid-госпиталях, но при этом умудряются не обделять вниманием своих близких и родных людей.

Светлана Сафина похвасталась, что в большом коллективе больницы все мужчины – джентльмены, в том числе и генеральный директор клиники Рамиль Ахметов.

«Их заботу и внимание чувствуем не только в день Восьмого марта, когда они нам это выражают, но и во время нашего труда. Мы никогда не пользуемся этим преимуществом, но поддержку мы чувствуем всегда», – рассказала кардиолог.

По дому в долгие рабочие дни и ночи врач скучает, ведь с приходом коронавируса объем работы увеличился. Кардиолог работала в «красной зоне».

«Потому что это однозначно ненормированный рабочий день, однозначно мониторирование состояния пациента идет 24 часа в сутки. Работа с Covid-19 – это очень большая ответственность, это всегда очень повышенная и большая тревожность за своего пациента. Вся семья понимала это состояние и поддерживала, потому что действительно 24 часа в сутки мы на связи. Семьи наши были обделены временем, вниманием – нет, но мы всегда нуждались в поддержке, в этот момент наши близкие нас понимали и поддерживали. Все понимают, что такое коронавирус», – отметила врач.

Сыну Светланы уже 19 лет, молодой человек живет отдельно от родителей, но у занятой мамы-медика до сих пор есть чувство вины, что со своими пациентами проводит больше времени, чем с сыном.

«Стараюсь компенсировать. Мне муж говорит, что я его балую, но куда деваться. И мы наверстываем упущенное», – поделилась врач.

Кардиолог уверена, что с первыми лучами весеннего солнца расцветает и каждая женщина подобно прекрасному цветку.

«Я хочу пожелать, чтобы небо над нами было мирным и голубым. И чтобы мир был в каждой семье, чтобы любимые мужчины: сыновья, мужья, братья, отцы – были просто рядом», – заключила врач.

«Женские руки и тепло помогают в работе»

«В работе помогает доброта. Женщины чуть добрее, помягче, мужчины все равно пожестче. Ну и женские руки и женское тепло в работе помогают», – рассказала старшая медицинская сестра нейрохирургического отделения №2 РКБ Гульнара Сунгатова.

Гульнара Сунгатова: «Мне кажется, невозможно работать медиком, если тебе не нравится эта работа» Фото: rkbrt.ru

Однако она призналась, что медсестрой может быть не обязательно женщина, под ее руководством работает прекрасный медбрат, который безумно добр к пациентам и аккуратен. Гульнара Ринатовна по секрету сказала, что ему могут позавидовать даже некоторые медсестры.

«Нет такого, что медсестра должна быть именно женского пола», – подчеркнула медик.

Сама медсестра очень любит свою работу, и ей нравится трудиться в больнице.

«С детства я мечтала стать медсестрой, может быть, не медсестрой именно, а медиком. Но дело это мне очень нравилось. На работе бывает тяжело, но это все равно в радость. Мне кажется, невозможно работать медиком, если тебе не нравится эта работа», – призналась медицинская сестра.

Своим коллегам она пожелала крепкого здоровья, ведь сейчас это самое главное. А также семейного счастья, чтобы был мир, а коронавирус наконец-то закончился.

«Желаю, чтобы было больше благодарных больных, чтобы шла эмоциональная благодарность, чтобы они ценили наш труд. Когда они подходят и говорят “спасибо большое”, это очень приятно», – заключила медицинская сестра нейрохирургии РКБ.

«Мне очень нравится быть женщиной»

Педиатр Диляра Ибатуллина трудится во временном инфекционном госпитале Детской республиканской клинической больницы Татарстана, помогая детям побеждать Covid-19. В беседе с корреспондентом «Татар-информа» женщина призналась, что совмещать работу и дом ей не тяжело.

Диляра Ибатуллина: «Мне обе эти роли нравятся. И работа моя любимая, и родительство для меня важно и ценно» Фото: drkbmzrt.ru

«Мне обе эти роли нравятся. И работа моя любимая, и родительство для меня важно и ценно», – объяснила она.

У женщины двое детей, 20 и 13 лет. Несмотря на то что на работе очень много маленьких пациентов, которым требуется внимание и время врача, Диляра Габдулловна всегда находит время для своих детей.

«Важно не только количество времени, которое я провожу с детьми, а качество проводимого с ними времени. У нас все равно остается время на разговоры, важные беседы. Сейчас, например, в непростое время мы стараемся объединиться, поговорить о том, что мы друг у друга есть, еще больше поддержать друг друга», – поделилась счастливая мама.

Во время дежурств женщина скучает по дому, но врач подчеркнула, что она всегда на связи с близкими, благо современные технологии позволяют быть на расстоянии одного телефонного звонка со своими детьми. К тому же график работников Covid-госпиталя – сутки через двое – позволяет, несмотря на суточное отсутствие, два дня проводить с семьей. Дети, по словам женщины, привыкают к такому графику. К тому же, когда дети вдвоем, они больше помогают и поддерживают друг друга. С таким нововведением с приходом коронавируса их семья справилась, уверена женщина.

«Мне быть женщиной очень нравится. Мне радостно быть женщиной, быть красивой, радостной, веселой, легкой», – отметила собеседница агентства.

В Международный женский день своим коллегам – милым дамам педиатр пожелала счастья, исполнения желаний, а также не забывать заботиться о себе.

«У нас так много ролей. Мы и работники, и мамы, и дочери, мы можем к тому же быть в родительском комитете, к примеру. И при этом при всем не забывать, что мы прекрасные женщины, не забывать заботиться о себе, где-то поставить себя на первое место. Задать вопрос: а чего я хочу? Не забывать о том, что мы просто женщины, и позволить себе где-то какую-то радость, какой-то отдых, внимание себе уделить, потому что мне кажется, что это очень важно», – заключила собеседница агентства.

Коллеги с двумя детьми успевают удивлять кулинарными шедеврами

Александра Добрынина – молодой врач Республиканской клинической больницы, кардиолог. Дом и работу совмещать девушке не трудно, ведь есть близкие, которые всегда готовы помочь. К тому же пока она не обзавелась детьми.

«Я могу позволить себе где-то подольше задержаться, пораньше прийти», – сказала она.

Александра уверена, что женщины-медики проявляют сострадание и помогают словом, а не только делом.

Коронавирус изменил работу всех терапевтических служб, в том числе и кардиологической. Все ординаторы и многие врачи отправились в Covid-госпитали Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Коронавирус изменил работу всех терапевтических служб, в том числе и кардиологической. Все ординаторы и многие врачи отправились в Covid-госпитали, помогать больным справиться с тяжелой инфекцией.

«Как говорится, нас бьют, а мы крепчаем. Мы не можем жаловаться, мы продолжаем делать свое дело. Тяжело, но человек ко всему привыкает. Становится больше бумажных работ», – рассказала врач.

Александра считает, что профессиональный медик и счастливая мама в одном лице – это возможно. Чудесные примеры умелого совмещения этих ролей – их множество рядом.

«У нас в отделении у половины коллег по двое детей. И они прекрасные врачи со стажем 10-15 лет. И постоянно на обед они приносят такие прекрасные вещи, что удивляешься: “Когда вы все это умудряетесь готовить?” Как будто у них в сутках больше времени, чем у меня», – рассказала кардиолог.

Ну а милым дамам – коллегам Александра пожелала простого женского счастья, спокойствия на душе, чтобы близкие и родные всегда были здоровы.

«С удовольствием просыпаться утром и с улыбкой и легкостью идти на работу: проснулись, улыбнулись и пошли делать свое дело», – пожелала врач.

«С удовольствием просыпаться утром и с улыбкой и легкостью идти на работу: проснулись, улыбнулись и пошли делать свое дело» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»