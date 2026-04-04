Происшествия 4 апреля 2026 12:04

В больницах остаются 23 пострадавших при сходе поезда с рельсов в Ульяновской области

В больницах Ульяновской области остаются 23 пострадавших при сходе поезда с рельсов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника министра Здравоохранения России Алексея Кузнецова.

«В стационарах Ульяновской области остаются 23 пострадавших в происшествии на железной дороге, в том числе пятеро детей. Один взрослый пациент в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней степени тяжести», – рассказал Кузнецов.

Напомним, что вчера рано утром семь пассажирских вагонов сошли с рельсов в Ульяновской области в районе станции Бряндино. Пассажирские вагоны опрокинулись на бок, люди выбирались из них через окна. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

#Ульяновская область #поезд сошел с рельсов
