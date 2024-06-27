В Боливии после попытки госпереворота задержали троих военачальников

В результате несостоявшегося государственного переворота в Боливии задержали троих военачальников, пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

Задержаны генерал Хуан Хосе Суньига, генерал Военно-Воздушных сил Марсело Хавьер Сегарра и вице-адмирал Боливии Хуан Арнес Сальвадор. Трое военачальников уже находятся в полицейском участке, сообщает агентство.

Накануне группа военных под командованием генерала Хуана Хосе Суниги, недавно лишенного военного командования, собрались на центральной площади Пласа Мурильо, где расположены президентский дворец и Конгресс, сообщает Reuters. Солдаты с помощью бронетранспортера попытались прорваться в президентский дворец.

Беспорядки продолжались около трех часов. Все это время президент оставался внутри дворца. Он обратился к нации с призывом и назначил новое командование армией, которое приказало военным покинуть площадь. Приказ был выполнен. Генерал Сунига был взят под стражу.