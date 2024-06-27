Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Боливии после попытки госпереворота задержали троих военачальников
В результате несостоявшегося государственного переворота в Боливии задержали троих военачальников, пишет РИА Новости со ссылкой на источники.
Задержаны генерал Хуан Хосе Суньига, генерал Военно-Воздушных сил Марсело Хавьер Сегарра и вице-адмирал Боливии Хуан Арнес Сальвадор. Трое военачальников уже находятся в полицейском участке, сообщает агентство.
Накануне группа военных под командованием генерала Хуана Хосе Суниги, недавно лишенного военного командования, собрались на центральной площади Пласа Мурильо, где расположены президентский дворец и Конгресс, сообщает Reuters. Солдаты с помощью бронетранспортера попытались прорваться в президентский дворец.
Беспорядки продолжались около трех часов. Все это время президент оставался внутри дворца. Он обратился к нации с призывом и назначил новое командование армией, которое приказало военным покинуть площадь. Приказ был выполнен. Генерал Сунига был взят под стражу.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников