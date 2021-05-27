В Болгарском музее-заповеднике воссоздадут озеро и организуют рыбалку для гостей

В Болгарском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике на выигранный грант воссоздадут озеро. В засушливое время водоем пересыхал, теперь его периодически будут подпитывать. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал директор музея Рамиль Зиганшин.

«Сумма выигранного гранта составила 100 тыс. рублей. На эти средства были выполнены работы по устройству беседок, качелей, будут закупаться деревья, планируется посадка фруктовых деревьев: вишен, черешен, слив и яблонь. Раньше на территории были разные фруктовые сады, будем их возрождать. Остальные работы мы ведем из собственных внебюджетных средств», — уточнил руководитель учреждения.

По словам Зиганшина, благоустройство озера — долгосрочный проект, он будет реализован в течение двух-трех лет. В будущем специалисты устроят каменные пешеходные дорожки, высадят деревья.

«Общая площадь заповедника составляет более 400 гектаров, у нас грандиозные планы», — отметил собеседник.

Совместно с археологами в осенне-зимний период предстоит произвести разведку по части дноуглубления, чтобы в дальнейшем можно было запустить в озеро мальков. В будущем гости и жители города с детьми во время отдыха на территории музея-заповедника смогут заняться рыбной ловлей.

«После археологических исследований, дноуглубительных работ зальем воду и запустим рыб. Они размножатся, а у туристов будет возможность заняться рыбалкой. Главное, чтобы посетители и горожане получали удовольствие от рыбной ловли. Скорее всего, основными обитателями водоема станут караси — они быстро размножаются и растут», — поделился собеседник агентства.

Берега озера планируется обустроить разрывным методом из камня, возможно из мрамора, мостками для рыбалки.

«У нас есть запасы, кусочки мраморных плит, из которых можно сделать дорожки, не портя ландшафт и не копая землю, которые не требуют каких-либо земляных работ, что запрещено законодательством. Болгарский музей-заповедник является объектом исторического и культурного наследия и включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Надеюсь, все планы будут реализованы», — поделился Рамиль Зиганшин.

Фото: газета «Новая жизнь».