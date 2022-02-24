В Болгарском музее-заповеднике состоится спортивно-исторический фестиваль «Кыш батыр»

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Фото: архив ИА «Татар-информ»

На территории центрального комплекса Болгарского городища в субботу, 26 февраля, состоится спортивно-исторический фестиваль «Зимние игры — Кыш батыр 2022», который должен был состояться 12 февраля, но оказался перенесен из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заместитель директора по развитию Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Лилия Сафина.

«Почувствовать себя батыром, проверить свои силы в различных состязаниях смогут представители молодого поколения в возрасте от 12 лет до 21 года. Участникам нужно будет пройти восемь этапов состязаний. На отдельных площадках предусмотрены спортивно-исторические и интеллектуальные состязания. Юноши и девушки должны будут ответить на вопросы по истории Древнего Болгара, пробежать дистанцию 50 метров и поразить копьем цель, забросить мешок с сеном на расстояние, забросить шайбу в ворота, выполнить приседания с коромыслом. Все спортивно-исторические состязания основаны на исторической реконструкции боевых и зимних забав, связанных с историей Волжской Булгарии», — отметила собеседница агентства.

Таким образом, участники пройдут этапы «Болгарские силачи», «Болгарский тир», «Охотник» (метание копья), «Секреты древнего Болгара», «Лыжная охота», «Снежный мешок», «Хоккей» и «Коромысло».

За выполнение заданий каждому полагаются баллы — «батырчики». Абсолютным батыром будет признан тот участник, который наберет больше всего баллов.

В этом году фестиваль проходит на средства «Татнефти»: грант в размере почти 500 тыс. рублей выиграла одна из сотрудниц музея. Организаторами фестиваля выступают Болгарский музей-заповедник, исполком Спасского района и Спасский техникум отраслевых технологий.