В Болгарском музее-заповеднике состоится первый VanlifeFest — «Автосабантуй»

Фото: Госкомитет РТ по туризму

С 3 по 6 июня на территории Болгарского музея-заповедника в Спасском районе Татарстана состоится первый в России автотуристический фестиваль Vanlifefest — «Автосабантуй». Об этом сообщается на официальном сайте события.

В фестивале примут участие представители различных сообществ автопутешественников: караванеры с жилыми прицепами, ванлайферы на самодельных и серийных автодомах, мотоциклисты, сообщества внедорожного туризма 4×4 и автопутешественники на обычных машинах с палатками, которые используют, как правило, свой отпуск, а также выходные и праздничные дни, чтобы поехать за новыми эмоциями и приключениями.

В рамках фестиваля пройдет тематическая выставка с полностью открытыми автодомами и их радушным хозяевами, принимающими у себя других участников фестиваля. Ее в шутку многие называют «Душа нараспашку».

Также в рамках автофестиваля состоится конкурс на лучший проект техники для путешествий. Победителям в 15 номинациях вручат ценные призы.

Старт фестиваля автотуризма будет дан 2 июня у стен Казанского Кремля, откуда участники отправятся организованной колонной в Болгар. На территории Болгарского музея-заповедника будет организована фестивальная площадка и интересная фестивальная программа с множеством конкурсов и призов: будет работать детская анимация, интерактивные программы и мастер-классы, гастрономический ряд, ярмарка фермерской продукции, выставка-продажа изделий мастеров народных художественных промыслов.

В программе также запланировано выступление творческих коллективов Татарстана с этнокультурной музыкальной программой, вечернее шоу с выступлением артистов, фаер-шоу. Завершится праздник салютом.

Фестиваль проводится при поддержке Госкомитета РТ по туризму и Минкультуры РТ. Фестиваль VanlifeFest — «Автосабантуй» внесен в список официальных мероприятий по туризму на 2022 год.